Compleanno Lazio, Signori: "Auguri agli splendidi tifosi biancocelesti"

Immancabili, nella serie infinita di auguri ricevuti dalla Lazio, quelli di Signori. Re Beppe ha trascorso cinque stagioni nella Capitale, siglando una quantità indefinita di gol e vincendo per tre volte la classifica cannonieri. La sommossa dei tifosi sotto la sede del club nel momento in cui era stato venduto al Parma, fa comprendere bene quanto sia rimasto nel cuore della gente laziale. In occasione dei 121 anni del club, è arrivato anche il suo messaggio, pubblicato sul sito ufficiale del club: "Tanti auguri alla Lazio per i suoi 121 anni e a tutti i suoi splendidi tifosi".

