Juventus, piace Scamacca per l'attacco: primi colloqui in corso con il Sassuolo

La Juventus sembra aver scelto il suo attaccante per il mercato di gennaio. Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il profilo scelto dalla dirigenza bianconera è quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante classe 1999 in prestito al Genoa e di proprietà del Sassuolo potrebbe volare a Torino per diventare il vice Morata. Juventus-Sassuolo di domenica può essere un'occasione per intavolare la possibile trattativa che porterebbe l'ex Roma e PSV a vestire la maglia bianconera. Va presa però in considerazione anche l'opinione del Genoa, che per liberare il proprio centravanti richiede un indennizzo oppure una contropartita tecnica.