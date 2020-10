CONI, Malagò: "Il Dpcm lascia elasticità, impossibile una legge che vada bene per tutti"

Il recente decreto governativo va "nella direzione di lasciare, tra virgolette, una facoltà, una elasticità". Con queste parole Giovanni Malagò si è espresso sugli ultimi prrovvedimenti presi dal governo per fronteggiare l'emergenza legata al Covid-19. Il numero uno del Coni, ospite dell'inaugurazione del Ttg di Rimini, ha aggiunto: "È chiaro che sia impossibile fare una legge che vada bene per tutti. Impianti al chiuso, impianti all'aperto, dimensioni, tipi di disciplina sportiva, contesti urbanistici. Se magari hai uno stadio che sta nel centro della città è un conto, se fosse distaccato. con tutte le dinamiche di logistica e trasporti, è un altro. Secondo me è sempre sbagliato generalizzare".

