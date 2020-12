Coppa del Re, compagnia aerea perde le maglie da gioco: la gara inizia nella notte

È successo in Marino-Cornellá, gara valida per i 64esimi di finale della Coppa del Re spagnola. La compagnia aerea che ha condotto la squadra ospite a destinazione ha smarrito le maglie da gara che quindi non sono mai giunte negli spogliatoi. Il match, che sarebbe dovuto iniziare alle 21, è cominciato alle 23:30 per concludersi in piena notte, all'1:25. Questo perché si è dovuto aspettare l'arrivo di un altro aereo con le magliette del Cornellá che alla fine ha vinto 1-0 e ha passato il turno di coppa.

