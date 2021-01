Coppa di Germania, clamoroso Bayern: eliminato da una squadra di Serie B

Incredibile quanto accaduto al Bayern Monaco di Flick impegnato questa sera nel match di Coppa di Germania contro l'Holstein Kiel, squadra che milita nella seconda categoria della Bundesliga di cui occupa in questo momento il secondo posto. Le cose si mettono subito bene per i prossimi avversari della Lazio in Champions che passano in vantaggio al minuto 14 con la rete di Gnabry. La squadra di casa però non demorde e riesce a trovare il pareggio con Bartels. Prima frazione di gioco che si chiude quindi in parità, solo nella ripresa infatti il Bayern riesce a passare nuovamente in vantaggio grazie al gol decisivo di Sané. La gara sembrava essere ormai indirizzata quando all'ultimo respiro la rete di Wahl trascina i bavaresi prima ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il match sembra non voler decretare un vincitore: i primi cinque rigori vengono segnati da entrambe le squadre ma l'errore fatale dal dischetto è di Marc Roca che condanna il Bayern ad un'eliminazione inattesa e inaspettata. E' Bartels invece a regalare la gloria all'Holstein Kiel.

