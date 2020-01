Coppa Italia, il Milan conquista la semifinale ai supplementari: eliminato il Torino

Quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. Una gara in cui accade di tutto. I rossoneri trovano il vantaggio dopo 12 minuti, con Bonaventura che raccoglie l'assist invitante di Rebic. Risponde al fuoco la squadra granata, che dopo la mezzora insacca il pallone con Bremer. E proprio quest'ultimo, nella ripresa, riesce a firmare il gol del raddoppio: cross di Aina, colpo di testa di Bremer che batte Donnarumma. Il Milan prova a recuperare la partita, e quando tutto sembra esser finito arriva il pareggio di Calhanoglu al 91': destro del turno, leggera deviazione di Djidji e palla in rete. Si va ai supplementari. Il primo termina ancora in parità, ma il secondo è a tinte rossonere. Al minuto 106 la doppietta di Calhanoglu porta in vantaggio i padroni di casa, poi dopo 2 minuti ci pensa Ibrahimovic a chiudere i giochi: piattone destro, si gonfia la rete. Termina 4 a 2 la gara, il Milan vola in semifinale.

