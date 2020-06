Coppa Italia, Juventus e Napoli si affronteranno in finale: i dettagli

Termina anche la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, arriva l'altro verdetto: sarà il Napoli a sfidare la Juventus nell'ultimo atto. Forti del risultato dell'andata, 1 a 0 in casa dell'Inter, i partenopei costringono i nerazzurri al pareggio per 1 a 1 e passano il turno. Il big match si terrà mercoledì 17 giugno, alle ore 21:00, tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma. Sarà il secondo trofeo della stagione ad essere assegnato, dopo la Supercoppa. La cerimonia e la premiazione rispetteranno i protocolli medico sanitari in vigore: distanziamento sociale e dispositivi di prevenzione come mascherine e guanti. Il tutto andrà in onda sulle reti Rai.