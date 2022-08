Coppa Italia, passano Cittadella e Sampdoria: due ex Lazio protagonisti

Fonte: Fabrizio Parascani

Nei trentaduesimi di finale il Cittadella espugna il Via del Mare, elimina il Lecce e si qualifica al turno successivo. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio sblocca la partita Strefezza al 61' portando in vantaggio il Lecce ma al 73' l'ex di turno Asencio rimette la gara in parità. Gli ospiti prendono coraggio e guadagnano campo e nel primo tempo supplementare al minuto 93' si portano in vantaggio con la rete di Tounkara. L'attaccante senegalese cresciuto nel vivaio della Lazio bissa al 100' portando la gara sul 3 a 1 per i veneti. A tenere viva la speranza per il Lecce ci pensa Colombo che al minuto 106' del secondo tempo supplementare portando la partita sul 2- 3. Il risultato rimane immutato e il Cittadella accede al prossimo turno. La Sampdoria riesce a battere per 1-0 la Reggina grazie al rigore trasformato da Sabiri al minuto 66. Sugli scudi il portiere dei blucerchiati Audero che al 89' riesce a respingere il rigore della Reggina battuto dal ex Lazio Emanuele Cicerelli. La squadra di Giampaolo stacca il pass per i sedicesimi di Coppa Italia.