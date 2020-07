Coronavirus, 19 nuovi casi nel Lazio: 12 di questi legati al Bangladesh

Sono in leggero aumento i dati sul Coronavirus in Italia. Il bollettino odierno legato ai casi della Regione Lazio conta 19 nuovi positivi. Come riporta il Messaggero, 13 di questi sono casi di importazione, ovvero provenienti da fuori, in particolare 12 sono legati al Bangladesh. Per questo motivo la Regione aumenterà i controlli e disporrà nuovi test e tamponi in aeroporto per i voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh). Nello specifico, a Roma i casi sono stati 14 nelle ultime 24 ore e c'è stato anche un decesso.

