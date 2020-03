Coronavirus, arbitri italiani esclusi dagli ottavi di Champions ed Europa League

Gli arbitri italiani sono stati esclusi dalla direzione delle gare di andata degli ottavi di finale di Europa League e Champions League. Questa la decisione della UEFA, che sta adottando misure di sicurezza per arginare l'emergenza coronavirus. Sono cambiate, dunque, le designazioni che prevedevano in campo i fischietti italiani, suscitando lo stupore di alcuni. Tra questi l'ex arbitro Luca Marelli, che su Twitter ha espresso la sua opinione: "Gli arbitri non vengono designati ma le squadre possono viaggiare all'estero con 70/80 persone dello staff al seguito. Ditemi voi se ha un senso...".

