Coronavirus, Borrelli: "Autocertificazione anche per chi esce a piedi"

Da adesso in poi servirà l'autocertificazione anche per chi esce a piedi. E' l'ultima novità riportata direttamente dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli che ha anche detto: "Il consiglio è sempre lo stesso: uscire per lo stretto necessario. Si raccomanda inoltre di rispettare la distanza di un metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l'uso delle mascherine".

