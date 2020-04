Coronavirus, Cellino conferma: "Sono stato contagiato"

Ha avuto il Coronavirus, Massimo Cellino. Ai microfoni de La Repubblica il presidente del Brescia, schierato in prima linea per lo stop definitivo al campionato di Serie A, ha confermato l'indiscrezione uscita nelle scorse ore: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”. La notizia relativa al tampone effettuato venerdì presso l'ospedale Santissima Trinità, in un primo momento, non era stata confermata dal club.

