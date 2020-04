Coronavirus / 4 maggio, tornerà lo sport all'aperto anche lontani da casa. Palestre chiuse ad oltranza...

Lo sport all'aperto, il jogging e tutte le attività ad esso legate, potrebbero tornare dal 4 maggio. Il governo studia una misura ad hoc per chi volesse tornare a fare sport con alcune limitazioni che andranno seguite tassativamente. Sarà uno sport individuale, in solitaria, anche lontano da casa. Si studia anche la possibilità di introdurre delle fasce orarie per correre. Sicuramente non si tornerà ad allenarsi in palestra, settore per il quale la fine del lockdown sembra ancora lontanissima. Il sottosegretario Pierpaolo Sileri spiega come la libertà di movimento potrebbe quindi tornare centrale: "Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa considerando anche il senso di responsabilità delle persone".

