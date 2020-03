Coronavirus / Centinaia di auto dal Nord verso la Sicilia: la denuncia

In piena emergenza coronavirus ancora una volta bisogna registrare una sorta di esodo dal Nord verso il Sud. Meta questa volta la Sicilia. La denuncia arriva dal segretario generale del sindacato Orsa, Mariano Massaro: "In coincidenza con l'annuncio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ieri sera si e' registrato un consistente quanto pericoloso afflusso di auto all'imbarcadero di Villa San Giovanni sui traghetti privati per Messina. Stiamo parlando di numeri importanti, centinaia di automobili in marcia verso la Sicilia che secondo i molteplici i decreti del governo centrale e le ordinanze del presidente della Regione, dovrebbe essere abbondantemente blindata".

