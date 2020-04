Coronavirus, Conte: "Dal 4 maggio più spostamenti, ma non sarà un libera tutti"

Il premier Conte, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha anticipato quanto verrà deciso nel prossimo dpcm: "Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese. Annunceremo questo nuovo piano al più tardi all'inizio della prossima settimana". Il Presidente del Consiglio ha sottolineato, poi, come alla base di questa nuova fase ci sia il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro come per le aziende di trasporto. Sulla scomparsa dell'autocertificazione, il premier ha chiarito: "Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Non sarà un 'libera tutti'. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e contenimento del contagio". Infine, sul capitolo scuola: "È al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli".

