Coronavirus/ Dal Brasile: OMS chiede alla UEFA di sospendere il calcio fino al 2021

Mentre ci si interroga sulla ripresa del calcio, dal Brasile arriva un'indiscrezione che getta nuove ombre. Sono giorni di dialogo e discussione tra FIFA, UEFA e leghe nazionali, si sta cercando di programmare un calendario estivo per far ripartire i motori del calcio. Eppure, secondo quanto riportato dal settimanale d'inchiesta brasiliano Veja, l'OMS avrebbe raccomandato alla UEFA e ai rappresentanti dei maggiori club europei di sospendere le competizioni internazionali fino al 2021. Questo durante una videoriunione, organizzata proprio per discutere sul futuro calendario. Il settimanale di inchiesta Veja, nel riportare questo retroscena, si avvale della conferma di una partecipante alla suddetta riunione. L'OMS avrebbe chiesto cautela in virtù di nuove ondate di Coronavirus possibili nel prossimo anno. C'è da ricordare, però, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha autorità sul calendario sportivo. Sarà dunque la UEFA a prendere una decisione in merito.

