Coronavirus / Genoa, Marchetti: "Negativo! Non è una semplice influenza"

GENOA CORONAVIRUS MARCHETTI - Federico Marchetti è guarito dal coronavirus. Lui, Perin e Radovanovic hanno avuto due tamponi negativi consecutivi e possono dirsi usciti dal virus che ha creato un vero e proprio focolaio al Genoa. Ben 22 casi tra giocatori e tecnici hanno sconvolto il mondo del calcio. La società ligure, piano piano, sembra rialzarsi e queste tre guarigioni sono un primo segnale di ritorno alla normalità, nella speranza che anche gli altri possano uscire da questa brutta malattia. L'ex portiere della Lazio ha affidato ai social la sua gioia, lanciando anche un messaggio di prevenzione ai suoi followers. Ecco le sue parole: "Finalmente NEGATIVO. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla un caxxo!".

