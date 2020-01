Coronavirus, il calcio cinese si ferma: competizioni rinviate. E Bakambu aspetta...

La Federazione Calcistica Cinese, la CFA, ha comunicato che tutti gli eventi organizzati in Cina sono stati rimandati a causa della diffusione del coronavirus. L’epidemia che ha colpito il Paese ha quindi, come era ampiamente prevedibile, i suoi effetti immediati anche sul mondo del calcio. L’inizio della Chinese Super League, il massimo campionato che sarebbe dovuto ripartire il prossimo 22 febbraio, è stato rinviato, così come l’apertura in generale di tutta la stagione 2020. Attende di conoscere il proprio futuro Cedric Bakambu, oggi a Pechino per preparare la nuova stagione col Sinobo Guan. Spera nel mercato per far ritorno in Europa e lasciare definitivamente la Cina. L'interesse della Lazio c'è, lui intanto spera.

