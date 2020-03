Coronavirus, il farmaco anti-artrite funziona: chiesto protocollo nazionale

Un protocollo nazionale per estendere l'impiego di tocilizumab, farmaco anti-artrite, nei pazienti contagiati da Coronavirus e in condizioni critiche. La richiesta direttamente dall'oncologo Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli: "Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19. Sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate. Ieri, iniziato il trattamento ad altre 2 persone ed oggi ne tratteremo altre due", ha dichiarato ai microfoni de Il Mattino. Poi prosegue: "Alcuni hanno già ricevuto la terapia anche nei centri di Bergamo, Fano e Milano. Ma è molto importante che il suo utilizzo venga esteso quanto prima, così potremo salvare più vite". I ricercatori cinesi hanno confermato l'efficacia del farmaco anti-artrite tocilizumab contro il nuovo coronavirus, spiega il medico, in 20 dei 21 casi trattati.

