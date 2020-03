Coronavirus, il punto nella Regione Lazio: "Rispetto a ieri 80 positivi in più"

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha comunicato il punto della situazione in una videoconferenza: "Rispetto a ieri registriamo un incremento di 80 casi di positività, più 3 rispetto a ieri. C’è anche un incremento delle persone guarite dal COVID-19, che sono 28. Escono oggi dalla sorveglianza in 745, ovvero hanno terminato la quarantena. Continua il potenziamento della rete delle terapie intensive. Lunedì parte COVID 2 HOSPITAL". La Regione Lazio inoltre rende noto che i casi totali di positività al Covid-19 sono 357: 114 sono in isolamento domiciliare, 181 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 25 sono ricoverati in terapia intensiva. I deceduti totali sono 13 e 24 i guariti.