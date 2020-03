Coronavirus / Il Veneto vuole sperimentare l'Avigan: l'Aifa risponde sì ma con dubbi

Il Veneto vuole sperimentare nella guerra al coronavirus il farmaco Avigan a base di Favipiravir. Un principio attivo che il Giappone sta usando nella guerra al Covid-19, un farmaco su cui però l'Aifa frena: "Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa. Non ci sono prove di efficacia". La Regione Veneto ha ottenuto, sotto pressioni ingenti del governatore Zaia che oggi ha dichiarato: "Verrà sperimentato anche in Veneto. Spero che da domani si possa partire", quantomeno di valutarlo. L'Avigan è utilizzato in Giappone già da sei anni per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti nei casi in cui gli antivirali si dimostrino inefficaci. Il presidente Aifa Domenico Mantoan ha dunque appoggiato il Veneto, seppur con le dovute cautele: "La commissione tecnico-scientifica di verifica di Aifa partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trial clinico del nuovo Favipiravir, l'antivirale usato in Giappone. Ad oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi all'efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da Covid-19. Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con Covid-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza, in cui il medicinale Favipiravir è stato confrontato all'antivirale lopinavir/ritonavir, in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aerosol".

