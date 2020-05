Coronavirus/ Oms: "Ora serve un'attenta gestione, c'è il rischio di tornare al lockdown"

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è espresso in conferenza stampa sulla situazione della pandemia: "Più di 3,5 milioni di casi di Covid19 e quasi 250.000 morti sono stati segnalati all’Oms. Dall’inizio di aprile, sono stati registrati una media di circa 80.000 nuovi casi al giorno. Ma questi non sono solo numeri ogni singolo caso è una madre, un padre, un figlio, una figlia, un fratello, una sorella o un amico. E anche se il numero di casi segnalati in Europa occidentale è in calo, ogni giorno vengono segnalati più casi in Europa orientale, Africa, sud-est asiatico, Mediterraneo orientale e Americhe. Tuttavia, anche all’interno delle regioni e dei paesi vediamo tendenze divergenti. Per questo ogni paese e ogni regione ha bisogno di un approccio su misura. Il rischio di tornare al lockdwon rimane molto reale se i paesi non gestiscono la transizione con molta attenzione”.