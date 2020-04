Coronavirus / Raggi: “Assistenza psicologica gratuita e tamponi ai senzatetto”

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato ai cittadini l'attivazione di servizi di assistenza psicologica gratuita per i romani. Ecco il suo post su Facebook:

“L’emergenza che ci troviamo ad affrontare può incidere significativamente sul benessere psicologico di ognuno di noi. È una situazione completamente nuova che stiamo vivendo tutti per la prima volta. Per questo motivo la Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato le organizzazioni di volontariato che offrono un servizio di assistenza psicologica gratuita.



Potete trovare tutte le informazioni all’interno della sezione “Supporto psicologico” sulla piattaforma RomaAiutaRoma, che abbiamo creato sul portale del Comune per raccogliere tutte le informazioni relative all’emergenza coronavirus. Chi ha bisogno di sostegno e conforto può consultare l’indirizzo https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/supporto-psicologico.page.



Gli psicologi, gli psicoterapeuti e gli esperti in psicologia dell’emergenza dell’associazione PSICAR - Psicologici delle Emergenze Alfredo Rampi e dell’Associazione SIPEM SOS Lazio (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) sono a disposizione per fornire ascolto, supporto psicologico e pronto soccorso emotivo.



Soprattutto in un momento difficile come questo, nessuno deve rimanere indietro. E Roma si impegna a sostenere tutti i suoi cittadini”.

Roma ha risposto bene all'emergenza coronavirus. Nella Capitale non si sono registrati focolai e il numero di contagiati, a ieri sera, resta basso. Per questo il sindaco Raggi ha inviato una lettera al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al prefetto Gerarda Pantalone e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per chiedere di effettuare i tamponi per il Covid-19 ai senzatetto. L'obiettivo è prevenire eventuali rischi sanitari: “La Regione Lazio faccia subito i tamponi ai tanti senza fissa dimora - scrive Raggi, nella lettera diffusa dalle agenzie di stampa -, che trovano rifugio nell’area della stazione Tiburtina per evitare il rischio di focolai di infezione da Coronavirus. Bisogna tutelare i cittadini. Se queste persone sono positive al Covid-19 serve organizzare eventualmente il successivo isolamento, così come prevede il protocollo della Regione Lazio che ha convenzionato alcune strutture per l’emergenza Coronavirus. Questi controlli eviterebbero anche possibili deplorevoli fenomeni di razzismo”.

CALCIOMERCATO LAZIO, MANOVRE A CENTROCAMPO

DIECI MILIONI PRONTI PER HAGI JR

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE