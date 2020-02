Coronavirus \ Roma, ecco gli italiani da Wuhan: sono 65, vanno alla Cecchignola. Altri 500 chiedono il rimpatrio.

Gli italiani presenti a Wuhan, circa 70, sono stati individuati. Dove vanno è la domanda più ricorrente sul web. Di questi 70 solo 65 sono saliti sull'aereo KC-767A che, con a bordo un persona medico adeguato coordinato dallo Spallanzani, torneranno Roma. Per 5-6 ha prevalso l'amore. Sono connazionali sposati con donne cinesi con le quali hanno costruito la propria famiglia e non vogliono allontanarsi da affetti e amici in questo momento di difficoltà. Una volta sbarcati a Roma i 65 italiani andranno in quarantena. Atterreranno all'aeroporto militare di Pratica di mare, nei pressi di Torvaianica (Pomezia), per poi essere trasportati nel Centro olimpico della Città militare della Cecchignola. Lì resteranno per tutto il periodo di incubazione del virus. Intanto dalla Cina arrivano altre richieste di rimpatrio: sono 500. Italiani che non abitano a Wuhan, ma sono sparsi per lo stato cinese. L'aereo di questi primi 65 atterrerà domani a Roma alle 8.15.