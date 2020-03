Coronavirus, Tommasi: "I calciatori hanno paura. Si pensi al rinvio di Euro2020"

Una situazione, quella legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, che sta mettendo in allerta il paese intero. Damiano Tommasi, alla guida del sindacato dei calciatori, ha lanciato l'allarme e si è fatto portavoce di alcuni giocatori di Serie A: "Altri sport - spiega all'ANSA - hanno deciso di non andare in campo, c'è spazio per il calendario. Ma il calcio no, non c'è spazio né tempo: si è deciso di giocare, per altre considerazioni, a porte chiuse. C'è un rischio anche per noi giocatori, dobbiamo prendere tutte le precauzioni per la sicurezza di chi gioca: in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro".

SULL'EUROPEO: "La Uefa deve prendere in considerazione la possibilità di spostare l’Europeo di calcio, dando tempo ai campionati: il problema Coronavirus non è solo italiano". ​

