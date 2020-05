Corradi: "Andai a Valencia per l'estinzione di un debito, fu un modo per ringraziare la Lazio"

L'ex Lazio Corradi ha concesso ai microfoni di Sky una lunga intervista, in cui è tornato a parlare anche della sua esperienza in biancoceleste: "Il mio percorso calcistico è stato particolare, ho iniziato dai dilettanti e sono arrivato in Nazionale. Alla Lazio la prima grande esperienza, andai al Valencia per riconoscenza ma ero già d'accordo con il Milan. Ho viaggiato tanto, per fortuna sempre in bellissime città ma poi mi sono fermato a Roma. Fui ceduto in uno scambio ai biancocelesti, arrivai in uno spogliatoio importante con giocatori fortissimi. Mi trovai in un ambiente in cui chiunque ti ferma per strada e ti chiede di fare gol, c'è una pressione incredibile. Poi io e Fiore andammo al Valencia per l'estinzione di un debito, avevo l'accordo con un'altra squadra, che era il Milan, ma andai lì proprio per ringraziare una società che mi aveva dato la possibilità di arrivare anche in Nazionale. Tendo sempre a vivere la città, anche perché sono quasi sempre stato single e ho avuto la fortuna di frequentare luoghi stupendi e giocare in altri tre paesi oltre l'Italia. Poi abbiamo scelto Roma, perché è stupenda e perché è vicina anche ai nostri genitori".

