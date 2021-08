Correa: "All'Inter per Inzaghi. Veron? Ecco cosa mi ha detto..."

Salutata la Lazio e i suoi tifosi con un post condiviso su Instagram, Joaquin Correa si è presentato al popolo interista. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l'argentino si è detto orgoglioso di giocare per i campioni d'Italia: "Ho voluto tanto venire qui e per me essere qui significa tantissimo. Ho voglia di aiutare e dimostrare quello che so fare". Poi su Simone Inzaghi: "Quanto ha pesato la sua presenza? Tanto, ha pesato molto. Avevo tante opzioni ma ho scelto di giocare di nuovo per il mister. Lautaro? Ci siamo sentiti tanto in questi giorni, mi chiamava spesso e mi chiedeva quanto mancava alla firma. Questo mi ha fatto tanto piacere. Ci ritroviamo qui dopo la Nazionale e mi fa piacere giocare ancora con lui".

LA CHIAMATA DI VERON - Poi, il 'Tucu' ha rivelato un retroscena che ha per protagonista Veron: "Mi ha chiamato e mi ha detto che l'Inter è un'ottima scelta, lui ha vissuto momenti bellissimi qui e mi ha detto di sfruttare al massimo quest'esperienza. Tifosi? Li ringrazio per tutto l'affetto che ho ricevuto in questi giorni, non vedo l'ora di entrare in campo e far vedere chi sono".

