Serie A, Barzagli promuove la Lazio: "Squadra da Champions, può lottare fino in fondo"

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Andrea Barzagli ha iniziato una nuova esperienza della sua vita in veste di commentatore per Dazn. L'ex Juventus, in vista del prossimo impegno con l'emittente che si è aggiudicata i diritti tv del prossimo triennio della Serie A, ha parlato dei sorteggi Champions delle italiane, per poi esprimere un suo giudizio sul campionato. L'ex difensore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato di torneo affascinante col ritorno di allenatori top. Poi ha spiegato: "Juventus e Inter sono ancora avanti, ma Roma e Lazio oltre a due allenatori top, secondo me per qualità possono puntare alla Champions e dunque lottare fino in fondo". Barzagli si è poi espresso su Milan e Atalanta, che secondo lui hanno tutto per riconfermarsi. E il Napoli? "È un'ottima squadra, se non ha problemi d'infortuni ha una rosa importante per stare dietro a Juve e Inter", ha concluso.

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe verso il forfait. Non si vedono Fares e Caicedo...

Lazio - Spezia, i tifosi si preparano al ritorno: ecco il numero dei biglietti venduti

TORNA ALLA HOMEPAGE