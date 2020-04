Correa, una freccia per Inzaghi: il 'Tucu' tra i protagonisti della corsa finale

Da Cristiano Ronaldo a Immobile, passando per Mertens e Ibrahimovic. Ancora non si sa quando e se la Serie A partirà ma, se si dovesse tornare in campo, i campioni citati continueranno ad essere protagonisti assoluti del nostro torneo. Dietro di loro, giocatori magari meno celebrati ma che, nell'ultimo tratto di corsa, potrebbero essere importanti. Esaminando le prime sette squadre in classifica, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stata stilata una lista dei sette "uomini d'oro per il gran finale". Nell'elenco, tra gli altri, Sensi, Malinovski e Ramsey, con Correa rappresentante della Lazio. Per Simone Inzaghi, che non può vantare sulla lunga panchina della Juventus, il recupero del 'Tucu' è fondamentale. L'argentino avrà gambe riposate, spazio e tempo per mostrare tutte le proprie qualità. Due dei cinque gol del campionato scorso lì siglò a maggio, tra cui quello in finale di Coppa Italia. In un torneo particolare, compresso, che si giocherà anche in estate, la freschezza di Correa potrebbe davvero essere l'arma in più. A servirlo, poi, ci penserà un vero specialista: l'assist-man della Serie A, Luis Alberto.

