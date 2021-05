Corsa Champions, Gasperini: "Lazio staccata, difficile che possa rientrare..."

In una serata piena di partite c'è stato anche il successo dell'Atalanta contro il Benevento, al termine del quale il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini si è espresso sulla bagarre per ottenere un piazzamento nella prossima Champions League: "Nulla è scontato, ci sono tre partite in una settimana e dobbiamo essere concentrati. Il campionato è molto equilibrato, noi stiamo battagliando con potenze come Milan, Napoli e Juventus. Altre si sono staccate piano piano come la Roma o la Lazio stessa, che è molto difficile che possa rientrare nel discorso Champions".