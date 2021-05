Corsa Champions, Legrottaglie: "Lazio e Napoli favorite, ecco perché..."

Poche giornate alla fine della Serie A, e il verdetto per chi approderà in Champions verrà sancito. L'ex calciatore Nicola Legrottaglie ne ha parlato così ai microfoni di Radio Bianconera, dicendo la sua: "Chi insegue è sempre più avvantaggiato, chi è davanti e ha qualcuno che rischia di prenderlo rischia di più. Io in questo momento vedo favorite Lazio e Napoli rispetto a Juventus e Milan ".

