De Cosmi: "Al Franchi la miglior Lazio, vietato specchiarsi. E su Luiz Felipe..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha parlato della partita contro la Fiorentina e, in particolare, di alcuni recuperi importanti: "Lulic ha fatto veramente bene, avere un elemento in più permetterà a Inzaghi di gestire al meglio le risorse. Giocheremo ogni tre/quattro giorni, per noi sono cinque finali che si giocheranno ogni 72 ore circa. Il ritorno di Luiz Felipe permetterà tante cose in ordine di scelte, valutazioni e, ovviamente, risultato. La classifica lì sotto è particolare. Il Torino è uscito un po' dalla melma, ma è sempre lì. Il Benevento sembrava avere parecchio vantaggio. Al netto di Crotone e Parma c'è una lotta ferrata, la Fiorentina non può permettersi passi falsi".

GLI AVVERSARI - "Noi abbiamo l'obbligo di vincere al Franchi, di tornare a Roma e guardare altre sfide. I viola non sono salvi in assoluto, cercheranno di metterci in difficoltà. Ci sarà bisogno della migliore Lazio. Tanta testa, abbiamo visto quanta qualità riusciamo a mettere in campo. Di Ribery ho profondissimo rispetto, è un grande campione. Anche per lui gli anni passano, ha qualche problemino fisico. Può metterci in difficoltà, il ritorno di Acerbi mi fa sorridere. Di qualità ne abbiamo, la nostra è una squadra forte. Non dobbiamo specchiarci, è un aspetto che dobbiamo migliorare. Ma dobbiamo essere anche consapevoli della nostra forza".

