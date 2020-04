Costacurta: "Alla ripartenza sarà un mini torneo. Vincerà il lato umano"

Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della ripresa dei campionati: "Io credo che per poter partire ci dovrebbero essere condizioni perfette a livello di sicurezza. Mi chiedo se a cascata anche la B e la C saranno pronte. Forse in B e in C non essendo così si potrebbero cristallizzare promozioni e retrocessioni. Per quanto riguarda le coppe, la UEFA ha dato ampia disponibilità per l'inizio delle nuove competizioni europee a ottobre".

IL CAMPIONATO - "Quella di quest'anno sarà una vittoria particolare per la situazione. Vincerà chi avrà tirato fuori maggiormente il suo lato umano, chi avrà più personalità, chi si sarà comportato meglio, chi avrà più voglia. Quello che ripartirà sarà un mini torneo e bisognerà essere pronti alla novità".

