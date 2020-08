Covid-19, c'è un positivo anche nel Benevento. Torino: ok tamponi, si va in ritiro

Il rientro dalle vacanze sta portando una nuova ondata di contagi da Covid-19. I casi in Italia, e non solo, aumentano di giorno in giorno e anche la Serie A è in allerta. L'ultimo in ordine di tempo è un giocatore del Benevento, come rende noto la stessa società neopromossa: "Nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali".

Con la ripresa degli allenamenti tornano quindi a fioccare i nuovi casi di positività al Covid-19. Sono ben 8 le squadre coinvolte: oltre al Benevento anche Cagliari, Napoli, Roma, Sassuolo, Torino, Brescia e Salernitana. Per il Cagliari fortunatamente arrivano buone notizie: il secondo giro di test ha dato solo esiti negativi. Al momento quindi il ritiro della squadra non è più a rischio.