Covid-19, Villani: "Il vaccino arriverà in tempi straordinariamente rapidi"

Accanto al capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ha parlato il prof. Alberto Villani, che ha dato una buona notizia sul vaccino anti coronavirus: "Il vaccino contro il Sars Cov 2 sta percorrendo un percorso a tempi di record e credo si possa essere fiduciosi di ottenerlo in tempi straordinariamente rapidi. Inoltre aggiungo che in autunno sarà molto importante che tutti quelli che si devono vaccinare per influenza lo facciano. Questa è una garanzia per tutti ed è bene che venga fatto".

SERIE A, LE DATE PER FINIRE IL CAMPIONATO

LAZIO, L'AIUTO DELLA MACRON ALL'ITALIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE