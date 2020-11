Covid / 8 nuovi positivi nell'Ucraina: annullata partita contro la Svizzera

L'Ucraina ha annunciato altre 8 positività al coronavirus nel gruppo squadra. La Nazionale guidata da Shevchenko è in isolamento in un hotel a Lucerna dove martedì si sarebbe dovuta disputare la partita di Nations League contro la Svizzera. In serata infatti è arrivata l'ufficialità dell'annullamento del match. Anche un mese fa l'Ucraina fu colpita dal Covid, tanto che nella sfida contro la Francia scese in campo una formazione così rimaneggiata da perdere 7-1.

