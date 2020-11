Covid / Inghilterra, Southgate confessa: "Ho avuto il virus"

Ha colpito anche il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, il Covid-19. Il tecnico lo ha infatti rivelato recentemente: "Ho avuto il coronavirus. Sono stato fortunato perché le condizioni non erano serie come per molti nel nostro Paese. Non è stato piacevole, non è qualcosa che scegli di avere. Ma ora sto bene ".

Estudiantes, l'ex Liverpool e Barcellona Mascherano si ritira dal calcio giocato

Lazio, settimana di audizioni in Procura Figc per i giocatori

www.lalaziosiamonoi.it