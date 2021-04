Covid Lazio | Zingaretti e il vaccino Johnson&Johnson: "Verrà somministrato in farmacia"

“Se arrivano le dosi, dal 20 maggio partiremo con la somministrazione in farmacia del vaccino Johnson&Johnson”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenuto a Mattino Cinque. Poi si è espresso sul boom di prenotazione per il vaccino ai 58-59enni: “Questa notte è andata bene, siamo già a circa 35 mila prenotazioni. Abbiamo raggiunto punte di 770 prenotazioni al minuto. In settimana confido potremo aprire le prenotazioni a un altro blocco di età”.

Il presidente di regione ha poi fatto un punto della situazione sulla campagna vaccinale nel Lazio...

