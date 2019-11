Cravero: "Lazio, rosa non ampia per un buon turnover. Celtic fragile"

Nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore della Lazio Roberto Cravero ha commentato i temi caldi della giornata sportiva appena trascorsa, tra cui il momento dei biancocelesti impegnati questa sera in Europa League: "Ci aspettiamo una grande gara col Celtic. La rosa biancoceleste non è abbastanza ampia per fare un turnover come si deve, ma domani si deve vincere, anche perchè gli scozzesi fuori casa sono fragili e prevedibili",

