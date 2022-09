Cremonese - Lazio, dominio biancoceleste: gli scatti del match - GALLERY

Un successo senza appello quello della Lazio ai danni della Cremonese. Un 4-0 che allontana il pesante ko subito in Europa League in Danimarca e che permette alle aquile di salire in classifica. Doppietta di Immobile e reti di Milinkovic Savic e Pedro per una vittoria rotonda allo Zini che regala tre punti prima della sosta per le nazionali. Ecco gli scatti del match..