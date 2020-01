Crosetti: "Lazio minacciosa, è un T-Rex. Può essere lei la seconda forza"

Un T-Rex che incute terrore alle prime della classe, la Lazio è famelica. A parlarne così è Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, all'interno del consueto editoriale post weekend di Serie A. Un fine settimana che ha visto l'Inter rallentare ancora al cospetto delle vittorie di Lazio e Juventus. Ecco come ha commentato la giornata Crosetti: "Forse il campionato più incerto degli ultimi anni è già meno incerto. Merito dell’Inter che non vince più: solo due volte nelle ultime sei con due pareggi consecutivi. In questo campionato, però, si avverte una presenza diversa, sempre più ingombrante, sempre più minacciosa. Avete presente Jurassic Park, quando sta arrivando il T-Rex e comincia tremare la terra e l’acqua vibra nel bicchiere e in lontananza ma neppure troppo c’è il tonfo ritmico dei passi? Ecco, la Lazio è quel T-Rex e ha pure il velociraptor immobile. Con una partita in meno può essere lei la seconda forza”.

