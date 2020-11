Crotone - Lazio, Correa e i gol in avvio di ripresa: biancocelesti come il Leeds di Bielsa

Immobile sigla il vantaggio, Correa raddoppia. E lo fa al 58'. In quello che è diventato il momento in cui la squadra di Inzaghi colpisce. Come sottolinea Lazio Page, la rete siglata oggi contro il Crotone dall'argentino è la quinta dei biancocelesti arrivata nel primo quarto d'ora della ripresa, a fronte di zero gol subiti. Si tratta del miglior parziale degli avvii di secondo tempo. Solamente il Leeds guidato dal 'Loco' Marcelo Bielsa ha collezionato un simile bottino (5 gol fatti, 0 subiti).

