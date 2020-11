Crotone - Lazio, bentornato clean sheet: un'assenza lunga dieci sfide

La Lazio ottiene una vittoria convincente nella trasferta di Crotone, tornando al successo dopo il pareggio contro lo Zenit San Pietroburgo e la Juventus. Dall'Ezio Scida sono arrivati segnali positivi per Simone Inzaghi, che può festeggiare anche per un dato legato alle reti subite. Oggi, infatti, la retroguardia biancoceleste non ha consentito agli avversari di far gol, mantenendo inviolata la propria porta. Bel traguardo se si considera che ciò non accadeva da dieci gare e quasi due mesi. Lo riporta Lazio Page, che aggiunge come l'ultima volta risalga all'esordio della squadra in campionato, il 26 settembre contro il Cagliari.

La #Lazio non teneva la porta inviolata da 10 partite ufficiali e quasi due mesi (ultima volta in Cagliari-Lazio 0-2 del 26/9, esordio in campionato) #CrotoneLazio — Lazio Page (@laziopage) November 21, 2020

