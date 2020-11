Crotone - Lazio, A. Pereira festeggia: "Questa squadra ha un cuore grande. E ora testa alla Champions" - VD

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Alla 'storia' pubblicata su Instagram ha fatto seguito il video del suo ingresso in campo. Il brasiliano ha aggiunto: "Partite come questi non le giochi... le vinci. Sono felice di veddere ogni giorni che questa squadra ha un cuore più grande di ogni altra cosa. Alesso pensiamo alla Champions".

Simpatico episodio social per Andreas Pereira. Il calciatore brasiliano, subentrato a Immobile nel match di oggi a Crotone, ha festeggiato la bella vittoria della Lazio sulle Instagram. Il numero 7 ha pubblicato una foto di un match di pallanuoto aggiungendo il "+3". Il successo biancoceleste vale doppio perché conquistato in un campo ostico ed evidentemente condizionato dal nubifragio che si è abbattuto questa notte sulla Calabria.

