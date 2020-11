Crotone - Lazio, la partita di Correa: che precisione nei tiri

Dribbling, freddezza e lucidità. Questo racchiude il gol dello 0-2 siglato da Correa. Ieri l'argentino ha dimostrato di poter dare tanto alla Lazio, se in giornata. Il Tucu, come confermano le statistiche, è stato uno dei migliori in campo, ma non solo per il gol: 3 tiri realizzati e tutti e 3 hanno centrato lo specchio della porta, precisione nei passaggi dell'85,7%, 8,3 km/h come massima velocità nello scatto, 2 dribbling e 3 falli. Questi numeri danno ragione a Inzaghi che continua a schierarlo titolare nonostante qualche volta non riesca a incidere come vorrebbe. Se arrivasse a essere costante, Correa potrebbe essere il vero asso nella manica biancoceleste.

Joaquin Correa | #CrotoneLazio



Most shots / 3

Most shots in target / 3 (100%)

Goals/ 1

Best pass accuracy / 85.7%

Most dribbles / 2

Most fouled/ 3

Highest average speed / 8.3 km/h@tucu_correa — Lazio Page (@laziopage) November 21, 2020

