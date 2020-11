Crotone - Lazio, i numeri confermano il dominio biancoceleste

Ieri pomeriggio la Lazio è uscita vincente dall'Ezio Scida. Le difficoltà non sono mancate (condizioni metereologiche e assenze dovute al Covid-19), ma comunque la squadra di Inzaghi ha dimostrato grande lucidità dominando il match su più fronti. L'analisi del match attraverso i numeri riportati dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, conferma la supremazia biancoceleste: 15 tiri totali di cui 9 nello specchio della porta per Immobile & Co., 6 calci d'angolo (solo 2 quelli del Crotone) e il 49% di possesso palla. La Lazio ha saputo gestire con maestria il terreno di gioco pregno d'acqua e ha meritato la vittoria.

