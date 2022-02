Cucchi: "Porto cresciuto nella ripresa, pari della Lazio meritato"

TUTTOmercatoWEB.com

Un'eliminazione che brucia quella di questa sera per la Lazio uscita per mano del Porto. I biancocelesti hanno provato a recuperare fino alla fine soprattutto con la rete di Cataldi arrivata negli ultimi minuti ma non è bastato per rimettere in parità il match e andare ai supplementaru. Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine del match: "Il Porto cresce nella ripresa. E la Lazio subisce il raddoppio. Buona la reazione e meritato il pari biancoceleste. Che non basta per superare il turno".