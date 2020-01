Cucci: "Lo spirito Lazio mi ricorda tempi antichi, tutti sono cordialmente vicini"

Questa Lazio ha una luce diversa, anche secondo Italo Cucci. Il noto giornalista è intervenuto a Radio Centro Suono per parlare della sinergia creatasi nell'ambiente biancoceleste. Una sintonia che permette di sognare in grande. Ecco le sue parole: “All’inizio di tutto c’è lo spirito Lazio. Ed è abbastanza singolare vedere che c’è un club che, come tutti, può andare incontro a giornate più o meno felici senza però notare cambiamenti d'umore al suo interno. Presidente, direttore sportivo e allenatore restano sempre cordialmente vicini. Questo spirito Lazio ricorda tempi antichi, quello di non assecondare politiche del lamento e dell’accusa, sarà importante andare avanti così. Tanto tempo fa avevo coniato uno slogan che diceva “vincere aiuta a vincere, perdere aiuta a perdere”. La Lazio non deve porsi dei limiti, ma proseguire con questo spirito e atteggiamento". I meriti del momento vanno spartiti tra tutte le componenti: “Spesso ci dimentichiamo quando parliamo di calcio che esistono i calciatori. Non è sempre l’allenatore a decidere cosa fare e dove andare. Sono loro che decidono il modulo e l’atteggiamento, l’allenatore fa la sua parte di tecnico coordinando il tutto. Credo che la Lazio abbia messo insieme una squadra di tutto rispetto, e aver creato questo gruppo penso sia il merito maggiore della società e dell’allenatore".

