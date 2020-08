Daino: "Se la Lazio fallisse in Champions, i tifosi avrebbero pazienza"

La Lazio giocherà la Champions League nella prossima stagione, obiettivo raggiunto al termine di una stagione entusiasmante. Ai microfoni di TMW ha commentato l'ex difensore Daniele Daino: "Se la Lazio fallisse il prossimo anno la qualificazione in Champions League, la pazienza in questo caso da parte dei tifosi ci sarebbe e questa specie di “bonus” la società potrebbe giocarselo. Discorso inverso per la Roma, dove la pazienza ormai è finita".

