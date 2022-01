Dal calcio al vino, Hernanes e non solo: ecco il nuovo business

Con la maglia biancoceleste disegnava calcio con i suoi piedi educatissimi, oggi so è dedicato a una sua altra grande passione. Nel 2016 Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima ha fondato nell'astigiano “Ca’ del Profeta”, la sua azienda vitivinicola dove oggi produce Barbera d’Asti, Grignolino d’Asti e Brachetto, e dove presto ospiterà un agriturismo di lusso, un ristorante e la nuova cantina dell’azienda. L'ex fantasista della Lazio, ricordato soprattutto per i suoi colpi di genio specialmente dalla distanza, ha deciso di trasformare la sua passione per il vino in business nel paese che lo ha accolto e fatto crescere calcisticamente e non solo, Ma il brasiliano originario di Recife non è l'unico ex calciatore che ha deciso di dedicarsi a questo tipo di vita nel post carriera. Anzi pare sia proprio un vizio dei centrocampisti. Ne è un esempio eclatante Andrea Pirlo. L'ex pilastro di Juventus, Milan e campione del mondo nel 2006 ha aperto un’azienda vinicola in provincia di Brescia dove nascono i suoi vini: 40.000 bottiglie l’anno, tra il rosato Eos, il bianco Nitor e i rossi, Redeo e Arduo. Da segnalare anche l'ex fenomeno del Barcellona Iniesta. Don Andres, dopo una carriera di successi e trofei ha deciso di dare continuità all'attività di famiglia. L'illusionista spagnolo gestisce, infatti, l'azienda in Castilla fondata negli anni ’90 da suo padre. Oggi Bodega Iniesta, con i suoi 120 ettari vitati è una delle realtà più solide della Spagna enoica, con diverse linee produttive. Il pallone e il vino, apparentemente due mondi così distanti tra loro, hanno avuto l'occasione di incrociare le proprie strade più di una volta. L'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson, ad esempio, possiede una collezione di grandi bottiglie e vecchie annate. Paolo Rossi, attaccante simbolo della Nazionale dell'82 scomparso nel dicembre del 2020, produceva il suo vino in Toscana, più precisamente nell’aretino. Discorso simile per Andrea Barzagli. L'ex difensore di Juventus e Palermo ha investito nell'azienda siciliana “Le Casematte” che con i suoi vigneti, dal 2008, domina lo stretto di Messina.